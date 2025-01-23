中評社北京1月23日電／據人民網報導，讀懂多樣化、多層次、多方面的文化需求，在增加優質產品和服務供給上下功夫，有助於將文化資源優勢源源不斷轉化為文化發展優勢、經濟發展優勢



以文化賦能經濟、以經濟活化文化，實現了滿足人民文化需求和增強人民精神力量相統一、社會效益與經濟效益相統一，形成了文化繁榮與經濟向好齊頭並進的良好勢頭



上海黃浦區亞洲大廈，10多個演藝新空間“縱向生長”，形成一條垂直的戲劇街區。“吃完飯上樓看戲，看完戲下樓喝咖啡”，憑借看展的票根，觀眾還可享受購物折扣。



看展、觀劇、用餐、購物，休閑娛樂一站集成，人文價值和商業邏輯“一體雙生”，這樣的文商旅融合，豐富了人們的精神生活，也激發了消費活力。



湖南長沙馬欄山視頻文創產業園，依托強大算力，一條4K廣告片的渲染效率能提升百倍以上，動漫遊戲、數字文博、數字文旅等新型文化業態不斷湧現，數萬名年輕創客在這里扎根。



既催生了新的文化業態、延伸了文化產業鏈，又集聚了大量創新人才，這道文化與科技的“融合題”，可以解出無數種答案。



文化＋旅遊，文化＋科技，文化＋商業，文化＋體育……“文化＋”融合創新深入推進，文化消費新產品、新服務、新場景、新業態、新模式不斷湧現，數字化、融合化、體驗式等特徵突出，成就了“鬱鬱乎文哉”的浩蕩氣象。



文化市場何以生機勃勃、活力奔湧？需求牽引是動因，文化自信是根源。高品質的精神文化生活，在當下成為越來越多人的剛需。



一方面，文化自信更為堅定。與之相呼應的是，中華優秀傳統文化在創造性轉化、創新性發展中煥發時代光彩，國潮文創、古典詩詞節目、“新中式”服飾等受到追捧。