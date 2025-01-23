中國鐵路春運進入“無紙票時代”

中評社香港1月23日電／目前正值2025年節前春運的高峰期，日均到發旅客超過50萬人次的廣州南站人潮湧動，卻不再有乘客排隊打印車費報銷發票的場景。



從車票到報銷發票，乘坐火車出行的乘客首次享受到車票全面無紙化的春運旅程，不斷向前的中國鐵路春運迎來“無紙票時代”。



2024年累計到發旅客超1.7億人次的廣州南站是中國最繁忙的高鐵站之一。在過去需要到專用機器上打印報銷憑證的時期，人多時排隊打印發票至少需要10分鐘。



技術的變革和鐵路的進步，從一張小小的車票上體現出來。



新華社報導，廣鐵集團客運部新聞發言人彭翔說，數十年來，中國的火車票走過了從卡紙車票、磁介質車票、“刷臉”進出站到電子發票的歷程。隨著2024年11月1日全面推廣數字化電子發票，中國鐵路客運車票實現無紙化。



“如今，乘坐火車實現了網上購票、‘刷臉’進出車站、網上打印報銷發票，手持身份證就可通行無阻，旅客出行更方便快捷了。”彭翔說。



“無紙票時代”不僅讓每一名旅客春節回家團圓更便捷，也提升了社會流動效率。據中國國家鐵路集團有限公司公佈的數據，2024年中國鐵路發送旅客40.8億人次。即使按照衹有十分之一，即4.08億人次旅客有打印報銷發票需求，每人次排隊打印報銷發票時間為1分鐘計算，一年就能省出4.08億分鐘，也即776年時間。



“時間是重要的交易成本。鐵路‘無紙票時代’帶來交易成本的降低，也意味著經濟活力的增強。”廣東消費經濟學會會長鄭紅軍說。



近年來，中國鐵路快速發展。隨著梅龍高鐵等開通，截至2024年底中國高鐵運營里程已突破16萬公里，其中高鐵營業里程超4.6萬公里，穩居世界第一，技術先進的智能化高鐵陸續投入使用，鐵路運力和服務水平不斷提高。



中國國家鐵路集團有限公司預計，在2025年春運的40天中，將有5.1億人次通過火車出行，日均1275萬人次，較2024年春運增長5.5%。