同心共護平安　和和美美過年

中評社北京1月23日電／據人民網報導，歡歡喜喜迎新春，平平安安過大年。春節就快到了，辛苦了一年的人們，迎著家人的期盼，帶上喜悅的心情，踏上了回家團圓的旅程。



過一個平安祥和的春節，是我們的共同心願，更需要我們共同努力。親朋好友要相互提個醒，不酒後駕車，不參與賭博，不輕信消費陷阱……本版特別選取了幾個案例，請民警、法官等提示幾項確保平安過年的注意事項，祝願大家共度一個幸福、平安、祥和的春節！



——編 者



酒後開車要不得 交警執法須配合



晚上10時許，夜色已深，公路上的車輛來來往往。在陝西省西安市雁塔區春臨三路與公田二路交叉路口，西安市公安局交通警察支隊交警正在值勤，開展酒駕查處行動。



只見，一輛白色越野車很遠就開始減速，這一舉動引起了交警注意。



交警果斷攔停車輛後，駕駛人郭某先是緊鎖車窗拒不配合，後又拒絕下車接受檢查。其同車乘坐人焦某還對民警進行推搡，大喊大叫佯裝躺地，搶奪車鑰匙，造成該路段交通堵塞，引來不少群眾圍觀。



“請你立即放下車窗，打開車門，配合我們檢查！”在交警現場耐心勸導下，郭某下車接受檢查，卻又在酒精檢測過程中試圖逃離現場，最終被執勤交警當場抓獲。



交警再次對駕駛人郭某的酒精含量進行檢測，呼氣式檢測儀顯示為85毫克／100毫升，涉嫌醉酒駕駛機動車。隨後，交警把郭某帶至交警支隊集中辦案中心抽血，經西安市公安交通司法鑒定中心鑒定，郭某的血醇濃度達到96.78毫克／100毫升，系醉酒後駕駛機動車。