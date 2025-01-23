從地方兩會看百姓“錢袋子”新變化

中評社北京1月23日電／據新華社報導，連日來，全國31個省區市陸續召開地方兩會，經濟增長、收入、消費、鄉村振興等與老百姓“錢袋子”息息相關的政策安排新鮮出爐。2025年，老百姓在家庭收支方面將有哪些實惠和變化？



穩增長：明確發展目標 提出切實舉措



為鞏固增強經濟回升向好態勢，多地定下積極增長目標。



不少地方將2025年的經濟增速定在了5%左右或以上。北京、廣東等地明確2025年地區生產總值增長5%左右；浙江、湖南、吉林等地將這一目標定為5.5%左右，福建則將這一目標設為5.0%至5.5%；湖北、內蒙古、新疆的經濟增速目標達到了6%左右，海南為6%以上。



為此，浙江省明確，深入實施擴大有效投資“千項萬億”工程；安排重大項目1000個以上，完成年度投資1萬億元以上。北京將持續激發民間投資活力，面向民間資本推介重大項目總投資不低於2000億元。廣東省提出，促進外貿提質發展，支持企業搶抓訂單，擴大電子信息、智能家電、電動汽車等產品出口；推動廣交會、高交會、中博會等創新發展，辦好“粵貿全球”展會；支持外貿企業做強做優，培育一批本土供應鏈企業、港口物流企業、國際分銷商和代理商。



外貿在穩增長中發揮重要作用。廣東省政協委員、民建廣東省委會副主委陳伶俐建議，為推動外貿高質量發展，加快建設中國企業“走出去”綜合服務基地，加大對海外倉企業支持力度，完善海外綜合服務體系。培育外貿新質生產力，推動外貿拳頭產品矩陣從“新三樣”向“新多樣”邁進。



促增收：中低收入群體增收減負



老百姓“錢袋子”鼓起來，收入增速能有多少？各地錨定經濟增長目標，紛紛定下居民人均可支配收入增長與經濟增長同步或高於經濟增速的目標。