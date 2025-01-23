湖南通報7起違反中央八項規定精神典型問題

中評社北京1月23日電／據新華社報導，據湖南省紀委監委23日消息，春節將至，為進一步嚴明紀律，持續釋放全面從嚴、一嚴到底的強烈信號，湖南省紀委監委對近期查處的7起違反中央八項規定精神典型問題進行公開通報，一批幹部被嚴肅追責。



湖南鐵路科技職業技術學院原黨委書記康月林違規收送紅包禮金等問題。康月林多次違規收受管理和服務對象所送紅包禮金，以拜年拜節名義，向從事公務的人員贈送明顯超出正常禮尚往來的禮金。康月林還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年7月，康月林受到開除黨籍、開除公職處分，涉嫌犯罪問題移送司法機關處理。



郴州市人大常委會原黨組成員、副主任李黎明違規收受禮品禮金、違規接受宴請等問題。李黎明多次違規收受管理和服務對象所送禮品禮金，多次接受管理和服務對象在企業內部食堂安排的宴請。李黎明還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年12月，李黎明受到開除黨籍、開除公職處分，涉嫌犯罪問題移送司法機關處理。



懷化市委原常委、宣傳部原部長張遠鬆違規借用管理和服務對象車輛等問題。2021年至2022年，張遠鬆長期違規借用管理和服務對象的車輛供個人使用，並由管理和服務對象支付用車費用。張遠鬆還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年11月，張遠鬆受到開除黨籍、開除公職處分，涉嫌犯罪問題移送司法機關處理。



通報的典型問題還包括，湖南省工藝美術館原館長吳建軍違規旅遊、違規發放薪酬補貼等問題，津市市交通運輸局原黨組書記、局長、三級調研員郭天明違規操辦女兒婚宴問題，張家界市永定區圖書館原館長趙國兵違規使用辦公用房問題，以及湘潭市岳塘區霞城街道黨工委委員陳柏利違規接受宴請、酒後駕車問題。