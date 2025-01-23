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三部門給葉光富頒發“二級航天功勛獎章”
http://www.CRNTT.com   2025-01-23 16:24:40


　　中評社北京1月23日電／據新華社報導，中共中央、國務院、中央軍委決定，給葉光富同志頒發“二級航天功勛獎章”，授予李聰、李廣蘇同志“英雄航天員”榮譽稱號並頒發“三級航天功勛獎章”。

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