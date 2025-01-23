丁薛祥會見荷蘭國王威廉－亞歷山大

中評社北京1月23日電／據新華社報導，1月22日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在海牙會見荷蘭國王威廉－亞歷山大。



丁薛祥首先轉達習近平主席和彭麗媛教授對威廉－亞歷山大國王和馬克西瑪王後的親切問候。他表示，中荷建交幾十年來，儘管國際形勢風雲變幻，兩國關係始終保持良好發展勢頭，務實合作走在中歐合作前列。中方願同荷方持續增進理解和互信，加強各領域交流合作，推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係不斷發展，更好造福兩國和兩國人民。



丁薛祥指出，中荷互為重要貿易夥伴，雙邊貿易額連續4年超過1000億美元。雙方堅持開放合作，為各自實現發展目標提供了助力。中荷在全球產供鏈不同環節各有優勢，加強合作大有可為，符合雙方利益，也有利於世界和平穩定與發展進步。中方支持兩國企業深化互利合作，願同荷方一道，共同維護全球產供鏈穩定暢通，推動普惠包容的經濟全球化。歡迎更多荷蘭公民赴華經商旅遊，願加強雙方青年、文化、體育等領域交流合作。



威廉－亞歷山大請丁薛祥轉達他和王後對習近平主席和彭麗媛教授的誠摯問候。他愉快憶及2015年對中國國事訪問，表示荷中交往源遠流長，兩國人民對彼此素懷友好感情。2014年，習近平主席對荷蘭進行國事訪問，雙方共同確定了荷中開放務實的全面合作夥伴關係新定位，為兩國各領域合作注入強勁動力。荷方珍視雙方互信和友誼，願同中方深化合作，推動荷中關係持續取得新進展。面對當前地緣政治衝突，各國應坦誠溝通、尋求共識、團結協作，共同應對全球挑戰。