中美遊客“雙向奔赴”　文旅合作空間廣闊

中評社北京1月23日電／據央視網報導，2024年以來，中美兩國直航航班增加，工商界和地方省州往來密切，多領域、多層次合作在促進人員往來的同時，也推動了文旅交流。



中國旅遊研究院估算，2024年中國出境旅遊人數達到1.3億人次。記者從多家旅行社瞭解到，隨著簽證政策、交通服務等方面的持續優化，中國赴美旅遊市場正快速回暖。



中國旅遊研究院院長戴斌表示，中國遊客給美國帶去了消費增量，促進了就業，對於酒店、餐館、旅行社、導游服務各個方面都起到了極大地促進作用。



而在入境方面，隨著我國免簽“朋友圈”的持續擴容和入境游基礎設施的完善，2024年入境游市場增長迅猛。



中國近年來積極推動文旅融合，將傳統文化與現代科技深度結合，推出了故宮數字展覽、敦煌虛擬互動體驗等一系列創新項目，備受國內外關注。專家認為，隨著中美在文旅產業合作上不斷深化，不僅能為兩國遊客提供更豐富多元的旅遊產品，也將為全球旅遊業注入新動能。



中國社會科學院財經戰略研究院研究員魏翔表示，中國的服務能力，不僅能夠為入境遊客提供文化旅遊服務，同時也能夠通過入境遊客的旅遊足跡，以及他們的旅遊消費，把我們的新技術，以及把我們現在嶄新的旅遊模式帶回他們自己的國家，這也是一種非常好的、積極的服務貿易出口。