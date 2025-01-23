經濟轉型將推動中國經濟持續增長

中評社北京1月23日電／據新華社報導，專訪｜消費、製造業和綠色轉型將推動中國經濟持續增長——訪國際貨幣基金組織前副總裁朱民



國際貨幣基金組織前副總裁朱民日前在世界經濟論壇2025年年會期間接受新華社記者專訪時表示，中國國內市場消費、製造業發展、綠色轉型等領域的發展潛力將在今後幾年推動中國經濟持續增長。



朱民表示，面對國際貿易的不確定性，進一步拉動國內市場消費對支撐經濟增長具有戰略意義。中國的商品消費在經濟總量中占比不低，醫療、教育、娛樂、旅遊、運動等領域服務業消費有很大增長空間。



朱民說，中國製造業是中國經濟的核心競爭力。從外貿趨勢來看，目前中國出口粘性好的產品都是質優價廉並有科技含量的，鞏固加強製造業具有重要意義。“在過去40年的前20年，我們把製造業做成是最便宜的，後20年做成又便宜又好的，未來20年把製造業打造成又便宜又好又高技術的，這才能維持核心競爭力。”



朱民指出，中國在電動汽車等領域發展迅速，加速推動綠色轉型，承擔了應對氣候變化的責任。未來中國的綠色轉型空間很大，且與中國製造業的發展高度契合，可為經濟發展提供重要的助推力。



談及全球經濟的風險與挑戰，朱民認為，全球經濟處於一個持續的低增長階段，目前增速比全球過去20年的平均增速要低0.5至0.6個百分點。自2008年以來，貿易在全球經濟總量中的占比沒有顯著上升，說明國際貿易增速趨緩，拖累全球經濟增長。此外，美國、英國等多個經濟體財政赤字很高，財政不可持續，對全球金融體系的穩定構成風險。



朱民說：“2025年將是一個巨大的不確定之年。”他認為，美國新政府的政策對全球經濟的影響還有待進一步觀察，但很可能增加世界的不確定性和經濟碎片化。



