山西不斷提升紀檢監察宣傳工作質效

中評社北京1月23日電／據中央紀委國家監委網報導，近日，山西省紀委監委召開紀檢監察宣傳工作座談會，該省紀委監委班子成員，全省各市紀委書記和市紀委監委宣傳部部長、省紀委監委各派駐（派出）機構主要負責同志、省屬國企和高校紀委書記等160餘人參加會議。省紀委監委宣傳部部長、4名市紀委書記、3名派駐紀檢監察組組長分別作了經驗交流。



近年來，山西省紀委監委先後制定出台關於統籌推進不想腐的實施意見、關於完善警示教育協作聯動機制的意見和新聞宣傳統籌工作機制等制度，不斷提升紀檢監察宣傳工作質效。該省紀委監委扎實有效開展理論武裝工作，堅持落實“第一議題”制度，全面落實意識形態工作責任制，守牢宣傳主陣地。聚焦重點工作和基層實踐，著力做好“一泓清水入黃河”等重大宣傳，攝制電視系列專題片《護航》等，持續提升輿論引導能力。系統化常態化做實警示教育，深挖運用金融、國企、政法、能源、安全生產、農村集體“三資”等重點領域反腐敗成果，攝制《失重》等警示教育片20餘部，對各層級各領域黨員幹部開展針對性教育，進一步釋放查處一案、警示一片、治理一域的綜合效能。持續加強新時代廉潔文化建設，建成山西省黨風廉政教育基地，舉辦“嚴守鐵規矩”和“鐵紀生威”專題展，指導創作《於成龍》《初心之路》等優秀劇目，編輯出版《山西廉政文化叢書》，精心打造“清風晉韵”廉潔文化品牌，厚植清廉底蘊。



山西省各級紀檢監察機關也持續結合本地實際、豐富載體形式，因地制宜推動紀檢監察宣傳工作不斷開創新局面。運城市紀委監委堅持用身邊事教育身邊人，分批組織關鍵崗位領導幹部現場旁聽法院庭審，接受警示教育。大同市紀委監委聚焦不同層級、不同領域，拍攝10餘部警示教育片，教育引導黨員幹部對照剖析、反躬自省。晉中市紀委監委開展廉潔文化教育基地提質優化工作，打造廉潔文化教育矩陣。省紀委監委駐省委宣傳部紀檢監察組推動攝制家風家教專題紀錄片《河東裴氏》。省紀委監委駐山西大學紀檢監察組強化清廉學校建設，深化“校園廉潔文化月”等廉潔文化品牌建設。



紀檢監察宣傳工作是紀檢監察工作的重要組成部分，做好紀檢監察宣傳工作是推進新時代紀檢監察工作高質量發展的題中之義。“下一步，我們要貫徹落實二十屆中央紀委四次全會部署，更好傳播反腐倡廉正能量，唱好正風肅紀主旋律，講好山西全面從嚴治黨故事，堅決澄清各種錯誤認識、廓清思想迷霧，進一步堅定反腐敗鬥爭的決心和信心。要著力加強新時代廉潔文化建設，積極傳播清正廉潔價值理念，引導廣大黨員幹部崇廉拒腐、尚儉戒奢。要著力防範化解意識形態風險，及時穩妥做好輿情處置工作，以紀檢監察宣傳工作高質量發展新成效，為縱深推進全面從嚴治黨營造良好輿論氛圍。”山西省委常委，省紀委書記、監委主任王擁軍表示。