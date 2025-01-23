甘肅國企紀檢監察機構強化數字應用

中評社北京1月23日電／據中央紀委國家監委網報導，近日，面對前來走訪調研的甘肅省紀委監委第六監督檢查室工作人員，蘭石集團紀檢幹部鄭偉召熟練地登錄集團智慧監督數字化平台，進入監督模塊，輸入查詢條件，點擊回車，集團公司當前各項目投標保證金回收情況表實時生成，其中，即將到期及逾期未收的項目以不同顔色作出標識提示。



“信息技術大大提升了我們的工作效率，如果僅憑人工，這項工作可能需要一周，還容易出現疏漏。”鄭偉召介紹。



國有企業權力集中、資金密集、資源富集，是紀檢監察機關監督的重點。甘肅省紀委監委立足職能職責，聚焦關鍵人、關鍵事，支持鼓勵和推動省內國有企業紀檢監察機構發揮自身優勢，借助數字技術將監督融入企業深化改革、完善制度、優化治理全過程，為企業高質量發展提供堅強紀律保證。



此前，蘭石集團紀委在監督中發現，集團下屬某公司存在多筆投標保證金長期未收回的問題線索。經查，該公司分管領導落實集團防控資金風險安排部署不力，對投標保證金催收及考核工作疏於管理，增加資金風險。最終，該公司分管領導被給予黨內警告處分。



“投標保證金、貨款等企業應收賬款逾期未收回，可能存在被占用、挪用等問題，本質上是制度執行不嚴，監督管控不力。”甘肅省紀委監委第六監督檢查室負責同志表示，國有企業經營範圍廣、關聯行業多、資金使用情況複雜，而紀檢監察力量相對薄弱，專業能力欠缺，僅靠人工很難及時有效發現問題。



蘭石集團紀委持續強化紀檢監察數字化建設和應用實踐，借助雲計算、大數據等信息技術，打通陽光採購、合同管理、銷售管理、運營管控、“三重一大”等多個業務系統之間的數據壁壘，圍繞工程建設、招標投標、物資採購等重點領域監督，科學設置功能模塊，開辟線上監督通道，構建安全數據傳輸鏈條，有效運用數據碰撞、信息比對等手段，實現監督從線下人工查到線上一鍵調取的智能化轉變，助力快速精準發現問題。