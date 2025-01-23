美擬推AI基建大型項目　前景成疑

中評社北京1月23日電／據大公報報導，美國總統特朗普當地時間21日在白宮宣布，日本軟銀集團、美國人工智能公司OpenAI和美國甲骨文公司（Oracle）三家企業將在未來四年內投資1000億美元（7800億港元），成立一家名為“星際之門”（Stargate）的新公司，大力發展美國人工智能（AI）基礎設施，預計最終投資高達5000億美元（3.9萬億港元）。美媒稱，該項目投資巨大，而出資情況和關鍵內容仍不明朗，OpenAI與甲骨文還面臨負債，落實前景成疑。特朗普放寬AI監管，如果控制不當，可能反噬美國自身。



特朗普21日在白宮與日本軟銀集團創辦人孫正義、OpenAI行政總裁阿爾特曼和甲骨文董事長埃裡森共同宣布消息。特朗普稱，“星際之門”是“史上最大的AI基礎設施投資項目”，預計將為美國創造10萬個就業崗位。



據介紹，“星際之門”初始投資為1000億美元，在未來四年內擴展至5000億美元，而阿聯酋支持的投資公司MGX作為合作夥伴也將提供資金。孫正義將擔任“星際之門”的董事長，軟銀負責財務，而OpenAI負責營運。除了這三家公司，OpenAI的投資方微軟、芯片製造商安謀和英偉達，都將成為項目“技術合作夥伴”。



“星際之門”目的是為美國打造大型AI基建設施，包括超大型數據資料中心、供電設施及大型社區。其首個數據中心園區位於得州，占地50萬平方呎，去年已動工，目前已有10棟建築正在興建當中，未來將擴增至20棟。埃裡森更透露，該項目推動的AI應用之一是醫療及生物科技領域，包括通過研發定制疫苗來促進癌症等疾病的早期檢測和治療。



特朗普還在AI問題上炒作中國議題，他宣稱“中國是競爭對手，其他國家也是競爭對手”，而希望AI留在美國，“我們正在讓這成為可能”。



馬斯克公開質疑資金來源



“星際之門”項目雄心勃勃，其巨額投資資金引發熱議。《華爾街日報》稱，“星際之門”項目的關鍵內容含糊不清，也並未透露每個合作夥伴的實際出資情況。特斯拉CEO馬斯克在社交平台X上質疑稱，OpenAI“實際上並沒有錢”，“我有可靠情報，軟銀衹有不到100億美元的融資保障金。”