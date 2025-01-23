特朗普簽令廢除“出生公民權”　遭多州起訴

中評社北京1月23日電／據大公報報導，綜合美聯社、路透社報導：美國總統特朗普在1月20日上任首日簽署行政令，廢除“出生公民權”。來自美國22個州的檢察長與民間人權團體21日提起訴訟，指控特朗普違反美國憲法。



由新澤西州總檢察長普拉特金牽頭的18個州檢察長組成的聯盟，21日在馬薩諸塞州發起訴訟。亞利桑那州、俄勒岡州、伊利諾伊州和華盛頓州組成的聯盟隨即亦向西雅圖法院提出訴訟。這些州都是偏向支持民主黨。



普拉特金稱：“總統不是國王，無法用一支筆改寫憲法。”馬薩諸塞州總檢察長坎貝爾也表示，如果允許特朗普的命令生效，那麼每年將有超過15萬名在美國出生的兒童首次被剝奪公民權。她譴責特朗普“無權剝奪憲法賦予的權利”。根據1868年生效的美國憲法第14修正案第一款規定，在美出生及歸化者皆為美國及居住州的公民，保證在美國出生的所有人都享有公民身份，無論其父母身份如何。這意味著持旅遊或其他簽證或非法居留在美國的人，如果他們的孩子出生在美國，就可以成為公民的父母。



行政令指出，美國官方不再承認兩類人的美國公民身份：一是出生時，其母在美非法居留、其父不是美國公民或合法永久居民；二是嬰兒出生時，其母在美合法臨時居留、其父不是美國公民或合法永久居民。該行政令將於2月19日生效。白宮方面表示，已準備好處理這些訴訟，並稱這些訴訟“只不過是左派抵制的延伸”。