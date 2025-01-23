中國足球職業聯賽聯合會成立

中評社北京1月23日電／據新華社報導，23日，中國足球職業聯賽聯合會（以下簡稱“中足聯”）第一屆會員大會第一次會議在北京召開。民政部社會組織管理局負責同志宣讀了關於同意成立中足聯的批覆，這標誌著負責中國足球職業聯賽組織運營的中足聯正式成立。



據介紹，2015年頒發的《中國足球改革發展總體方案》中提出：“建立具有獨立社團法人資格的職業聯賽理事會，負責組織和管理職業聯賽。”所謂的“職業聯賽理事會”，指的正是中足聯。如今，中足聯的成立，正是對足改方案的具體落實。



在23日的會議上，李克敏當選為中足聯理事長，楊旭、穀際慶、劉雨、趙汐當選為副理事長，沈睿當選為秘書長，徐萬疇當選為監事。



國家體育總局副局長張家勝表示，成立中足聯是貫徹黨的二十屆三中全會精神和全面深化足球改革的重大舉措，是推進職業聯賽管辦分離改革的標誌性工作。要深刻認識推進職業聯賽管辦分離改革的重要意義，正確處理好管、辦、督三者關係，以中足聯成立為契機，改變中國足協既辦賽又監管的模式，推動構建“管辦分離、職責明確、產權清晰、組織完善、管理科學”的職業聯賽管理體制。中足聯要堅決扛起職業聯賽改革發展的政治責任，加快轉變職業聯賽發展方式，努力辦好人民滿意的職業聯賽，推動形成足球事業和產業協調發展的新格局。



李克敏表示，中足聯將團結全國職業足球界力量，堅持黨對職業足球工作的全面領導，堅持抓好中足聯自身建設，堅持守正創新不斷開創職業足球發展新局面，為推進足球振興發展貢獻力量。



會議審議通過了《中國足球職業聯賽聯合會章程》《中國足球職業聯賽聯合會紀律與道德準則》等文件，以及中足聯申請成為中國足協會員、設立中足聯紀律與道德委員會等事項。馬寧、王茂翔、文玉琳、盧曉嵐、劉雨、劉勁鬆、李克敏、李金羽、楊旭、吳志東、穀際慶、沈睿、張正明、陳晨曦、範兵、趙汐、賈蕾仕當選為中足聯第一屆理事會理事。