美抓捕非法移民　教堂學校照闖

中評社北京1月23日電／據大公報報導，綜合美聯社、《紐約時報》報導：美國總統特朗普一上任後即大力打擊非法移民，並擴大執法部門的權力。美國國土安全部21日發布聲明稱，已經撤銷相關執法部門在敏感地點進行移民執法行動的限制，這意味著執法人員在學校、宗教場所、醫院，以及婚禮、葬禮等活動搜捕非法移民。



國土安全部稱，已經撤銷移民及海關執法局（ICE），以及海關和邊境保護局（CPB）這兩大聯邦機構特工的執法權限制，犯罪分子將再也無法躲藏在美國的學校和教堂裡，逃避當局的逮捕。這一決定結束了美國政府自2011年以來避免在教堂、學校等敏感地帶執法的政策。“邊境沙皇”、移民及海關執法局局長（ICE）霍曼同日表示，執法人員即日起在全國各地搜捕及遣返非法移民。有部分移民權益組織擔心，新措施可能在移民社區引起恐懼，令家長不敢讓孩子回校或到醫院求診。



美國司法部22日發布的一份新的備忘錄顯示，特朗普政府威脅起訴那些抵制聯邦移民打擊行動的州份和地方官員。



另外，特朗普21日按照傳統到華盛頓特區國家大教堂參加祈禱儀式時，遭華盛頓聖公會主教巴德當面唱反調，呼籲特朗普對美國的非法移民和性小眾（LGBTQ＋）群體“有憐憫之心”。巴德在布道中對特朗普表示，“以上帝的名義，我請求你憐憫我們國家現在處於恐懼之中的民眾”。巴德的發言引起特朗普不滿。特朗普21日表示，儀式“並不令人滿意”，要求對方道歉。