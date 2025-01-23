日本2024年貿易逆差減44%出口額創新高

中評社香港1月23日電／共同社報道，日本財務省23日公佈的2024年貿易統計初值（以通關為準）顯示，出口減去進口的貿易收支為逆差5.3326萬億日元（約合人民幣2480億元）。這是連續4年呈現逆差。逆差額比上年減少44%。出口額由於半導體等製造裝置和汽車呈現增加，連續兩年超過100萬億日元，創下有可比數據的1979年以來新高。



美國總統特朗普表示考慮對中國、加拿大和墨西哥加征關稅。有觀點擔憂如果今後貿易摩擦激化，就會對日本造成影響。



出口額比上年增加6.2%，達到107.0913萬億日元。從品類來看，對華出口勢頭良好的半導體等製造裝置較上年增加27.2%，達到4.4962萬億日元，對美混合動力車（HV）增長的汽車增長3.7%至17.9094萬億日元，拉動了整體數據。



進口額增加1.8%至112.4238萬億日元。有色金屬、原動機等呈現增長，另一方面煤炭下滑22.9%。此外原油和液化天然氣（LNG）也減少。



外匯匯率方面，2024年平均1美元兌150.97日元，日元較上年貶值7.7%。



從國家和地區來看，對美出口增長5.1%至21.2951萬億日元，創歷史新高。對華出口增長6.2%至18.8651萬億日元。



同時公佈的2024年12月貿易收支為順差1309億日元，6個月來首次呈現順差。