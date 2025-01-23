﻿美再提“收回”運河　巴拿馬告上聯合國

中評社北京1月23日電／據大公報報導，﻿綜合法新社、路透社報導：美國總統特朗普20日在就職演講中再次提及要“收回”巴拿馬運河。巴拿馬總統穆利諾當天發表聲明稱，完全拒絕特朗普演講中關於巴拿馬運河的言論，巴拿馬運河將繼續屬於巴拿馬，由巴拿馬管理。巴拿馬政府21日致信聯合國秘書長古特雷斯，投訴特朗普相關言論。



巴拿馬政府在信中提到，根據《聯合國憲章》條款，各成員國“在其國際關係中不得使用威脅或武力侵害任何國家的領土完整或政治獨立”。巴拿馬敦促古特雷斯將此事提交聯合國安理會，暫未要求召開會議。



特朗普本月7日曾稱，不會排除使用軍事力量奪取巴拿馬運河控制權的可能性。他20日在就職演說中表示，美國“愚蠢地”把巴拿馬運河給了巴拿馬，“巴拿馬已經違背了對我們的承諾”，美國船只“被嚴重濫收費用，遭受不公平對待”，又抱怨稱中國通過在巴拿馬運河周圍不斷擴大影響力，實際上“營運”這條運河。



就特朗普相關言論，中國外交部發言人毛寧22日表示，中方認同巴拿馬總統穆利諾所說，巴拿馬的主權和獨立不容商討，運河不受任何大國直接或間接控制。中方沒有參與運河的管理運營，從不插手運河事務，一貫尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河為永久中立的國際通行水道。