中國用實際行動印證綠色低碳是生態治本之策

中評社北京1月23日電／據人民網報導，“最近這些年一年比一年好。”北京出租車司機宋師傅說的是“油改電”的體驗，也是空氣質量的變化。



全程不用下車，不到100秒就完成換電……宋師傅是北京第一批開上電動出租車的司機，便捷給他帶來了最受用的好感，同時他對空氣質量的感受也更加真切：“原來在路上一堵車，打開車窗就聞到尾氣味兒，現在電車越來越多，尾氣排放量降低了不少。”



“聞得著”的變化背後，是“看得見”的共同努力。大街小巷，更多出租車、公交車採用了新能源車；冬季供暖，主要使用天然氣作為能源……數據顯示，2024年北京空氣質量創下兩個“歷史之最”，優良天數歷年最多、重污染天數歷年最少。



冬日的太湖，遠山如黛、碧波萬頃。前不久，暌違近20年的太湖跨域水上游重啟。



“吹著湖風，絲毫聞不到藍藻異味。”游船上，“老無錫”們細嗅之後由衷感嘆。“站在甲板上，我感受到太湖的寧靜與深邃。”朋友圈里，市民劉小姐把親眼所見的震撼分享給更多朋友。



重啟水上游，太湖底氣何在？2024年，太湖湖體平均水質30年來首次達Ⅲ類、首次達到良好湖泊水平。



一北一南，藍天碧水，可見可感地展現著“天更藍、地更綠、水更清”的美麗中國，詮釋著中國式現代化的生機與活力。



今天，良好生態環境，這一最普惠的民生福祉，正惠及每一個人。藍天碧水“能見度”提升的背後，是發展“含綠量”的增加，更折射出新發展理念的深入人心。



比利時前駐華大使帕特里克·奈斯，被稱為在中國戴帽荷鋤幹農活的“洋農夫”。2013年結束大使任期後，他選擇提前退休，和妻子定居中國，經營著一座有機農場。