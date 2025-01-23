中國在適應氣候變化方面的努力堪稱典範

中評社北京1月23日電／據新華社報導，專訪丨中國在適應氣候變化方面的努力堪稱典範——訪世界氣象組織秘書長紹洛



世界氣象組織秘書長塞萊絲特·紹洛22日在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇2025年年會期間接受新華社記者專訪時指出，中國在適應氣候變化方面所做努力堪稱典範，不僅照顧自身利益，還盡力幫助全球南方國家共同應對氣候變化。



在全球變暖背景下，極端天氣事件頻發，給各國人民生命財產安全和經濟社會發展帶來前所未有的挑戰。加強早期預警，提升適應氣候變化能力，越來越重要和緊迫。



去年11月，中國在阿塞拜疆舉辦的《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會上發布《早期預警促進氣候變化適應中國行動方案（2025－2027）》，明確將通過助力提升發展中國家早期預警和適應氣候變化能力等務實舉措，推動構建更加安全、更具氣候韌性的未來。此前，中國已與世界氣象組織簽署關於支持聯合國全民早期預警倡議的三方合作協議。



紹洛高度讚揚中國在早期預警系統的開發和推動方面所做努力。“中國是一個大國，人口眾多，暴露於（氣候）風險的程度很高，但中國為適應氣候變化所做努力堪稱全球典範，所推動的技術創新和能力建設，非常值得中國民眾為之驕傲。”她說，“我認為中國在風險評估、監測與預報、信息溝通，以及韌性建設和災害應對等方面的工作都非常高效”。



她強調：“為所有人提供早期預警，確保地球上的每個人都受到早期預警的保護，這是一項全球性挑戰，需要全球各國公共和私營部門的共同努力。”