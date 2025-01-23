市場購銷活躍　全國累計收購秋糧2.5億噸

中評社北京1月23日電／據人民日報報導，國家糧食和物資儲備局發布數據顯示，當前新季秋糧旺季收購進展順利，市場購銷較為活躍。截至目前，全國累計收購秋糧2.5億噸。



秋糧是糧食收購大頭，占全年糧食產量七成以上，主要包括水稻、玉米、大豆，分布在東北、黃淮海、長江中下游、西南地區等地的13個糧食主產區。目前，各地秋糧旺季收購正在加快進行，農戶售糧渠道順暢，糧食儲備、加工、飼料、貿易企業以及糧食經紀人等各類經營主體入市積極。



國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長羅守全介紹，在系列調控政策引導下，糧食市場預期正在發生積極變化，各類企業踴躍入市收購，不少飼料和深加工企業加大春節前備貨數量，購銷較為活躍，收購進度快於上年。在組織好市場化收購的同時，為保護種糧農民利益，及時在部分中晚稻產區啟動最低收購價執行預案，截至目前，累計收購最低收購價中晚稻700萬噸。



分品種來看，目前糧食市場運行總體平穩，稻穀價格在最低收購價政策支撐下保持穩定，優質優價特徵明顯；玉米收購價格較前期有所回升；壓榨企業和食品加工企業加大國產大豆收購力度，價格基本穩定。



“下一步，將持續強化市場跟蹤監測，密切關注市場購銷動態，指導各地和有關企業認真落實收儲調控措施，進一步激發多元主體購銷活力，積極推動糧食市場價格保持在合理水平。”羅守全說。