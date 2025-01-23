延吉“免簽”架橋促國際融通

中評社北京1月23日電／據人民日報報導，自中國對韓國試行免簽政策以來，延吉這座邊境小城迎來大批韓國遊客。據海關數據顯示，2025年1月1日至22日，自延吉朝陽川國際機場入境旅客達17085人次，與去年同期相比增長20.26%。



據介紹，延吉朝陽川國際機場口岸作為吉林省通航韓國的空港口岸，是韓國籍旅客來吉的主要通道。據外交部領事司消息，自2024年11月8日至2025年12月31日，我國對韓國持普通護照人員試行免簽政策，允許因經商、旅遊、探親訪友及過境等目的入境中國，最長可停留15天。隨後，中方決定進一步優化免簽政策，自2024年11月30日至2025年12月31日，將交流訪問納入免簽入境事由，將免簽停留期限延長至30天。



對韓免簽新政實施以來，延吉海關、邊檢、機場等多家單位協同配合，實行資源共享，主動對接各航司準確掌握出入境旅客信息，科學評估客流高峰時段，切實提升通關效率。延吉海關實施“智慧旅檢”科技賦能，通過大數據風險分析、CT機智能審圖等，不斷優化通關流程，打造高效順暢通關環境，實現“無感通關”“分秒通關”，切實提升進出境旅客通關體驗度。



“自免簽政策正式施行以來，延吉海關協同機場航司、邊檢單位等相關部門緊密配合，全力推動旅客通關流程的優化與提速。”吉林延吉海關駐機場辦事處主任張立斌表示，海關部門通過智慧旅檢科技賦能積極推進旅客“無感通關”與“分秒通關”模式，致力於打造一個優質、便捷且高效的通關環境，為旅客提供更為順暢的出入境體驗。