五部門詳解中長期資金入市方案

中評社北京1月23日電／據新華社報導，中長期資金是維護資本市場平穩健康運行的“壓艙石”“穩定器”。近日，六部門聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》。在23日舉行的國新辦發布會上，證監會等部門就如何大力推動中長期資金入市、促進資本市場高質量發展進行了詳細解讀。



證監會主席吳清表示，經過認真研究論證，實施方案明確了穩步提高中長期資金投資A股規模和比例的具體安排。對公募基金，明確公募基金持有A股流通市值未來三年每年至少增長10%。對商業保險資金，力爭大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用於投資A股，“這也意味著將每年至少為A股新增幾千億元的長期資金”。



公募基金是資本市場重要的機構投資者和買方力量。證監會數據顯示，近年來，公募基金行業整體上保持穩健發展的態勢，總規模從2019年的13萬億元增長到去年底的33萬億元。



據吳清介紹，目前已初步形成公募基金改革方案，完善基金公司的治理和定位，大力發展權益類基金等，公募基金的改革將會有助於實現每年增長10%的目標。



保險資金具有來源穩定、規模較大、償付周期較長的特點，是典型的“投資長錢”。金融監管總局數據顯示，目前，保險資金投資股票和權益類基金的金額已經超過4.4萬億元。從保險資金運用看，目前股票和權益類基金投資占比是12%，未上市企業股權投資占比是9%。



金融監管總局副局長肖遠企表示，將進一步優化完善保險資金投資相關政策，鼓勵保險資金穩步提升投資股市比例，特別是大型國有保險公司要發揮“頭雁”作用，力爭每年新增保費的30%用於投資股市，力爭保險資金投資股市的比例在現有基礎上繼續穩步提高，充分發揮保險資金作為機構投資者在長期投資、價值投資方面的積極作用。



此外，從發布會釋放的信息看，第二批保險資金的長期股票投資試點將在2025年上半年落實到位，規模不低於1000億元，後續還將逐步擴大。