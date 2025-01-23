外交部：確保日本核污染水排海受國際監督

中評社北京1月23日電／據新華社報導，中國科研機構已經完成對日本福島核污染水排海首次獨立取樣的檢測分析。外交部發言人毛寧1月23日在例行記者會上介紹有關情況。



毛寧說，確保中方等利益攸關國獨立取樣監測是日方在福島核污染水排海問題上作出的承諾內容之一。經向有關部門瞭解，中方科研機構已完成對中方首次獨立取樣樣本的檢測、分析，樣本中氚和銫－137、鍶－90等核素活度濃度未見異常。



有記者問：上述檢測結果是否驗證了福島核污染水排海的安全性？



毛寧說，福島核污染水排海涉及國際公益，日方罔顧周邊國家和國際社會關切所採取的單方面行動缺乏正當性、合理性，中方反對排海的立場沒有變化。在國際社會缺乏阻止日方排海的強制機制情況下，利益攸關國對日方排海持續進行獨立取樣監測是管控排海風險的有效措施。



“同時我們注意到，專業部門指出，單次檢測結果的參考意義是有限的。中方將繼續會同國際社會敦促日方切實履行承諾，確保福島核污染水排海始終處於嚴格國際監督之下，持續對海水進行獨立采樣監測。”毛寧說。



還有記者問：檢測結果正常是否代表中方將恢復日本水產品進口？



毛寧指出，中國政府始終堅持人民至上，堅定維護人民群眾食品安全。在恢復日本水產品進口問題上，中方始終秉持科學態度。首次獨立取樣檢測只是日方落實在排海問題上承諾的一個步驟。能否最終恢復日本水產品進口，要基於中方持續獨立取樣監測等一系列科學數據，且日方切實採取措施有效保障輸華水產品的質量安全。