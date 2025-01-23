王毅同巴西總統首席特別顧問阿莫林通電話

中評社北京1月23日電／據新華網報導，1月22日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅應約同巴西總統首席特別顧問阿莫林通電話。



王毅說，去年11月，習近平主席成功對巴西進行國事訪問，兩國元首舉行的歷史性會晤取得一系列里程碑式成果，為下階段雙邊關係發展擘畫了宏偉藍圖。雙方要全面落實好兩國元首達成的重要共識，將兩國發展戰略對接框架下重點領域合作落到實處，不斷豐富中巴命運共同體的時代意義和戰略內涵。



王毅指出，當前金磚大家庭不斷擴大，中方支持巴西擔任今年金磚國家主席國，推動“大金磚合作”不斷取得新成果。中方支持巴方舉辦聯合國氣候變化大會。今年是中拉論壇正式運行十周年，中方願同包括巴西在內的各國共同努力打造中拉命運共同體。中國與拉美之間開展的是平等互利的合作，不謀求針對誰或取代誰，也不應受到第三方的干擾影響。



王毅表示，烏克蘭危機爆發將近三年。中巴共同提出的“六點共識”和成立烏克蘭危機“和平之友”小組，就是為了匯聚“全球南方”的共識，為實現和談營造氛圍、積累條件。



阿莫林表示，習近平主席去年對巴西的國事訪問非常成功，兩國元首達成的重要共識為巴中全面戰略合作明確了方向。希望雙方加緊落實訪問成果，攜手構建更公正世界和更可持續星球的巴中命運共同體。巴西高度重視中拉論壇，願同中方加強協調，辦好今年的論壇會議。巴西和中國就烏克蘭危機達成的“六點共識”具有重要意義，我們要抓住時機，進一步發揮好“和平之友”小組作用。



