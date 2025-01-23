去年中國研究與試驗發展經費投入3.6萬億元

中評社香港1月23日電／中國國家統計局23日發布數據顯示，2024年中國全社會研究與試驗發展（R&D）經費投入為36130億元，比上年增長8.3%，實現穩定增長，投入總量穩居世界第二位。



新華社報導，R&D投入強度持續提升。2024年，中國R&D經費投入強度（R&D經費與GDP之比）達到2.68%，比上年提高0.10個百分點，略高於“十三五”以來年均提升幅度，保持穩步提升態勢。從國際比較看，中國R&D經費投入強度在世界主要國家中排名第12位，超過歐盟國家平均水平（2.11%），並進一步接近OECD（經濟合作與發展組織）國家平均水平（2.73%）。



基礎研究投入較快增長。2024年，中國基礎研究經費支出為2497億元，比上年增長10.5%，比R&D經費增速快2.2個百分點；占R&D經費比重為6.91%，比上年提升0.14個百分點，延續上升勢頭。



“中國R&D經費投入保持穩定增長，投入強度和基礎研究占比持續提升，為扎實推進科技強國建設奠定堅實基礎。”國家統計局社科文司統計師張啟龍說，下一步，要全面貫徹落實黨的二十屆三中全會和中央經濟工作會議精神，推動科技創新與產業創新融合發展，鼓勵引導各方持續加大研發投入，完善多層次投入體系，提高研發資金使用效率，為加快實現高水平科技自立自強提供有力保障。