1月23日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京1月24日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧23日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答實錄：



《環球時報》記者：據報導，中國科研機構已完成對日本福島核污染水排海首次獨立取樣的檢測分析，能否介紹具體情況？



毛寧：確保中方等利益攸關國獨立取樣監測是日方在福島核污染水排海問題上作出的承諾內容之一。經向有關部門瞭解，中方科研機構已完成對中方首次獨立取樣樣本的檢測、分析，樣本中氚和銫－137、鍶－90等核素活度濃度未見異常。



《環球時報》記者：上述檢測結果是否驗證了福島核污染水排海的安全性？



毛寧：福島核污染水排海涉及國際公益，日方罔顧周邊國家和國際社會關切所採取的單方面行動缺乏正當性、合理性，中方反對排海的立場沒有變化。在國際社會缺乏阻止日方排海的強制機制情況下，利益攸關國對日方排海持續進行獨立取樣監測是管控排海風險的有效措施。



同時我們注意到，專業部門指出，單次檢測結果的參考意義是有限的。中方將繼續會同國際社會敦促日方切實履行承諾，確保福島核污染水排海始終處於嚴格國際監督之下，持續對海水進行獨立采樣監測。



法新社記者：美國新任國務卿魯比奧昨日與菲律賓外長馬納羅通話。美國務院發言人稱，魯強調了美在《美菲共同防禦條約》下對菲的堅定承諾。雙方還討論了中國“在南海開展的危險與破壞穩定的行動”。外交部對此有何回應？