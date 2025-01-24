外交部：對美宣布退出《巴黎協定》表示遺憾

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京1月24日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧1月23日在例行記者會上表示，中方對美方宣布退出《巴黎協定》表示遺憾，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，沒有一個國家能夠置身事外，也沒有一個國家能夠獨善其身。



有媒體提問稱，白宮日前稱美國將退出氣候變化《巴黎協定》，有評論認為這將為全球應對氣候變化實現綠色轉型蒙上陰影，請問中方對此有何評論？



對此，外交部發言人毛寧表示，中方對美方宣布退出《巴黎協定》表示遺憾，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，沒有一個國家能夠置身事外，也沒有一個國家能夠獨善其身。正如丁薛祥副總理在世界經濟論壇年會致辭中指出，應對氣候變化要一以貫之，解決氣候變化問題的根本之策在於綠色轉型。中國正在全面加快綠色低碳轉型，以實際行動爭取在2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。中國已經建成全球最大最完整的新能源產業鏈，為世界提供70%的光伏組件和60%的風電設備。這些優質產能為世界綠色發展和應對氣候變化提供了重要的助力。



她表示，無論國際形勢如何變化，中國積極應對氣候變化的決心和行動不會改變。我們將繼續同各方一道，構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系，推動實現全球綠色低碳轉型和可持續發展。



