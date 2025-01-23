2024年我國共核發綠證47.34億個

中評社北京1月23日電／據科技日報報導，1月23日舉行的國家能源局2025年一季度新聞發布會表示，2024年我國綠證（即可再生能源綠色電力證書）核發質效顯著提升，全年核發綠證47.34億個，同比增長28.4倍，其中可交易綠證31.58億個，占66.71%。



國家能源局電力業務資質管理中心副主任魏青山介紹，按項目類型分，風力發電19.41億個、太陽能發電8.27億個、常規水電15.78億個、生物質發電3.81億個、其他可再生能源發電809萬個。截至2024年12月底，我國累計核發綠證49.55億個，其中可交易綠證33.79億個。



2024年我國綠證交易規模增長迅速，全年交易綠證4.46億個，同比增長3.6倍，其中綠證單獨交易2.77億個、綠電交易綠證1.69億個。



按項目類型分，風力發電2.39億個、太陽能發電2.02億個、生物質發電359萬個、其他可再生能源發電206萬個。截至2024年12月底，我國交易綠證5.53億個，其中綠證單獨交易3.15億個、綠電交易綠證2.38億個。



據悉，綠證是對可再生能源發電項目所發綠色電力頒發的具有獨特標識代碼的電子證書，是可再生能源電量環境屬性的唯一證明，也是認定綠色電力生產、消費的唯一憑證。1個綠證單位對應1000度可再生能源電量。以綠證認定可再生能源的綠色屬性，鼓勵用戶購買綠證體現綠電消費是國際通行做法。