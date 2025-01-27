汪濱：美國新政府台海政策將有哪些變與不變

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任汪濱（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港1月27日電（記者 林艷）隨著特朗普再次入主白宮，美新政府台海政策走向會聚焦於哪些領域和方面，其中的“變”與“不變”在什麼地方？華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任汪濱不久前參加第十屆兩岸智庫學術論壇並發表觀點，就特朗普政府台海政策的走向作出分析研判。汪濱認為，特朗普再次執政不會放棄台灣問題作為牽制中國的工具作用，避免台海衝突仍是主要意圖。他也認為，加劇台海緊張局勢甚至採用極限施壓策略，仍有可能是美國對兩岸要價最大化的做法，如是則勢必會迫使台灣對美利益輸送進一步深化。



第一，不放棄台灣問題作為牽制中國的工具作用。汪濱認為，近年來隨著中美在台灣問題上的矛盾對抗與博弈的深化，美國台海政策一方面延續既定立場，即確保兩岸在事實上不是統一狀態，也就是政策宣示所謂“維持台海現狀不發生改變”，遲滯中國的統一進程；另一方面著力將台灣問題打造為對華戰略競爭中的牽制手段，即所謂“以台制華”，借以確保美國對華優勢地位，其側重點由台灣問題本身轉向為涉台的地區秩序，塑造中國統一是破壞地區秩序的敘事，不過在其間有意防範被捲入兩岸衝突或產生中美衝突是其政策的防範重點。



汪濱表示，特朗普再次執政並不意味著其政策會轉向對華交易台灣問題，反而很有可能將台灣問題作為策應“貿易戰”、“關稅戰”、“金融戰”的工具而加以使用。在其上次執政的第一任期內，美國“印太戰略”雖然在涉台表述和立場上發生變化，但起初並未實質性“以台制華”，然而在主要競爭手段難以奏效後，特朗普政府就有意發揮台灣問題的作用以圖達到策應效果。同時，建制派中的保守勢力主導美國外交和安全政策，更進一步在其中強化在台灣問題上的對華對衝，加之一些重要官員借勢對台擴大私利，以及特朗普因防疫失敗而歸罪中國，借台灣問題洩私憤，從而導致台海局勢高度緊張。特朗普第二任無疑會強化對於外交政策的掌握，但這並不意味著他會放棄台灣問題，反而很有可能將台灣問題作為對華升高要價的關鍵“王牌”加以使用，以促成在其所關心的諸如“提高關稅”、“穩定美元”等主要方面達成效果。此外，其政策路線也必然會受到國務院、國防部等部門執行層的“修正”以及國會的“監督”，使之在深化對華戰略競爭中更易於發揮台灣問題的作用。總體來說，避免台灣問題被解決，既是美國護持西太霸權和地緣戰略利益的重大目標，也符合特朗普政府借此為工具來滿足對華要價的需要，其政府不會將台灣問題作為對華交易的籌碼。

