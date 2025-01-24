宋濤赴廣東福建看望慰問台商台胞

宋濤在廈門參加“福見兩岸·利厚新春”兩岸同胞共迎新春活動，為兩岸、為台灣同胞送“福”（中評社 盧哲攝） 中評社廈門1月24日電（記者 盧哲）21日至23日，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤赴廣東省深圳市、福建省廈門市走訪調研台資企業，看望慰問台商台胞。



宋濤在深圳出席台商台胞迎新春座談會，瞭解台商經營發展情況，聽取意見建議。在廈門參加“福見兩岸·利厚新春”兩岸同胞共迎新春活動，與在閩台商台胞代表和金門鄉親共同體驗閩南民俗、傳統美食和非遺展演，歡度農曆小年。近400位台商台胞代表分別在兩地參加活動。



宋濤表示，習近平主席發表的新年賀詞，飽含著對廣大台灣同胞的深情厚意，指明了兩岸關係發展方向。2024年，祖國大陸實現了經濟社會發展主要目標任務，中國式現代化邁出新的堅實步伐，為加強兩岸經濟合作塑造新優勢，為台胞台企深耕大陸發展提供新機遇。兩岸同胞對家園和平的珍視、對家人和諧的向往、對生活和美的追求，始終是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。我們將不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策、深化兩岸融合發展，持續為台灣同胞謀利造福。希望廣大台胞堅持一個中國原則和“九二共識”，堅定反對“台獨”分裂和外來干涉，為擴大兩岸交流合作、推動兩岸關係和平發展、融合發展共同努力。



參加活動的台商台胞代表對各級政府長期以來對台商台胞的關心和支持表示感謝，就幫助台企加快轉型升級、共享“一帶一路”機遇、加強兩岸產業合作等提出意見建議。他們表示，大陸市場潛力巨大、發展前景廣闊，是廣大台商台胞投資興業的沃土。將堅定扎根大陸發展，搶抓高質量發展機遇，積極參與兩岸經濟合作和融合發展，堅持“九二共識”、反對“台獨”，為維護台海和平穩定、促進兩岸交流合作多作貢獻。



廣東省、福建省有關負責同志參加了座談、聯誼活動。



