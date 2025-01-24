中評鏡頭：在廈一起過小年 台胞玩吃喜滋滋

台灣嘉賓在看到糖畫攤位後面露驚喜的表情（中評社 盧哲攝） 中評社廈門1月24日電（記者 盧哲）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤23日在福建廈門參加“福見兩岸·利厚新春”兩岸同胞共迎新春活動，與在閩台商台胞代表和金門鄉親共同體驗閩南民俗、傳統美食和非遺展演，歡度農曆小年。中評社記者在現場看到，參與活動的約150位台商台胞代表被現場的美食和民俗體驗深深吸引，有的讚歎吃到了兒時的糖畫，有的在拓印和木偶戲前流連忘返，有的則“沉迷於”剪紙、漆扇等手工藝的製作……現場隨處可見喜氣洋洋的笑臉。



當天，在位於廈門市海滄區的金沙書院獅舞龍騰，鑼鼓喧天。伴隨著喜慶的節奏和“三太子”的熱情迎接，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤與約150位台商台胞代表陸續抵達。



統一佩戴著喜慶紅圍巾的兩岸嘉賓們一進門就被民俗和美食的攤位吸引。有台灣嘉賓在看到糖畫攤位後面露驚喜的表情，表示“這是我很小的時候吃的糖！很懷念！”並興奮地攝錄技藝師傅現場製作糖畫的過程。在冰糖葫蘆和發糕攤位，台商台胞嘉賓紛紛駐足嘗試，在讚好的同時熱烈討論食材和製作與台灣的異同。在剪紙、拓印、漆扇、燈籠製作的攤位，台商台胞嘉賓都能親自嘗試製作，並把成果帶回家。



在活動現場，隨處可見嘉賓們喜氣洋洋的笑容。多位參與活動的台商台胞表示，很高興在農曆小年能參與兩岸同胞共迎新春活動，感受到了來自台辦的關愛和“兩岸一家親”的親情溫暖。

