特朗普淡化“TikTok威脅論”只想交易

特朗普在接受媒體專訪時淡化“TikTok威脅論” FOX視頻



中評社華盛頓1月23日電（記者 余東暉）特朗普22日晚間在上任後首次接受美國媒體專訪，談到TikTok時透露了他真實的想法。他其實並不在乎“TikTok威脅論”，他在乎的是能否從TikTok強行交易中賺取實際利益。



在接受福克斯新聞台主持人漢尼提專訪時，特朗普談起他在此次大選中獲勝，稱自己在年輕選民那裡贏了36個百分點，也許是因為他上了TikTok。“我不知道，但我開始有一種非常溫暖的感覺。Tiktok會被賣掉，我認為TikTok可能會繼續存在。人們想買它”。



對於漢尼提聲稱這是中方的“間諜應用”，特朗普顯然不以為然。他說：“但是你可以這麼說所有中國製造的東西。你看，我們的手機大部分都是中國製造的。我們有這麼多中國製造的東西，為什麼他們不提這一點？”



特朗普說：“TikTok有趣的一點是，你在和很多年輕人打交道。他們很喜歡。“中國······監視觀看瘋狂視頻的孩子，有那麼重要嗎？”漢尼提堅稱“不想任何人被監視”，特朗普說：“但他們給你製造電話。他們製造你的電腦，還有很多其他的東西。這不是更大的威脅嗎？”



特朗普的這番回應說明他是現實的，他的言外之意是，如果說威脅，一切都是威脅，什麼產品都要依賴中國的美國人還怎麼過下去？