台灣軍方資料流入“暗網”？藍委鄭正鈐痛批

國民黨“立委”鄭正鈐直指“國防部”內部管理失職，導致“國家安全”體系出現重大漏洞，對“國安”構成極大威脅。(資料相) 近日一家網站傳出台灣“國防部”高階官員及情報人員的機密個資外洩，內容包括“軍情局”等敏感單位的姓名、職級、性別等資訊，甚至附有某暗網平台的交易連結。 中評社香港1月24日電／中時電子報21日報導，近日一家網站傳出台灣“國防部”高階官員及情報人員的機密個資外洩，內容包括“軍情局”等敏感單位的姓名、職級、性別等資訊，甚至附有某暗網平台的交易連結。國民黨“立委”鄭正鈐直指“國防部”內部管理失職，導致“國家安全”體系出現重大漏洞，對“國安”構成極大威脅。



鄭正鈐表示，“國防部”政風室去年曾將高階將官及情報人員的財產申報名單以電子郵件方式傳送給相關人員，當時已引發嚴重的資安疑慮。“國防部長”顧立雄去年備詢時強調“資料都還在內部軍網，沒有流至外部”，但如今資料不僅曝光於公開網站，更出現在臭名昭彰的暗網平台上進行交易，“顧立雄到底完全搞不清楚狀況，還是在說謊？”



鄭正鈐表示，這次“國防部”的資料竟淪為非法交易商品，若涉及情報人員資料洩漏，恐將對情報人員及其家屬的安全構成無法估量的威脅。強烈質疑“國防部”內部資安管理是否完全失控，甚至是否存在內部不法分子或境外勢力滲透的可能性。



鄭正鈐痛批，“國防部”暴露的不僅是管理上的嚴重疏失，更揭示整體“國防”資安體系的潰敗。如果“國防部”連最基本的內部資料都無法妥善保護，又如何讓國人相信其具備足夠能力應對外部威脅？



鄭正鈐怒斥，“國防部”的失職行為已不僅威脅“國安”，更將國家情報人員暴露於極大的危險之中。他指出，這不是一次單純的疏失，而是對整個“國安”體系的沉重警告。



鄭正鈐表示，“國防部”應立即成立跨部門調查小組，徹底查明資料外洩的來源及責任歸屬，包括內部人員是否存在監管疏忽或違規行為。同時要求“國防部”，必須在一個月內提交完整的調查報告，說明事件根本原因、涉事人員處理措施，以及現行制度的具體問題點。針對涉事人員及相關管理層，必須明確追究責任，嚴明問責。