2024年度新培育國家層面綠色工廠

中評社北京1月24日電／據新華社報導，記者1月23日獲悉，工業和信息化部近日發布2024年度綠色製造名單，新培育國家層面綠色工廠1382家、綠色工業園區123家、綠色供應鏈管理企業126家。



2024年，工業和信息化部印發《綠色工廠梯度培育及管理暫行辦法》，加快建立規範化、長效化的綠色工廠梯度培育機制，帶動地方累計梯度培育省市層面綠色工廠1.6萬餘家，綠色製造體系不斷完善。



工業和信息化部節能與綜合利用司有關負責人說，綠色工廠是綠色製造核心基礎單元，目前國家層面累計培育6430家綠色工廠。近三年，綠色工廠實施綠色低碳改造升級項目萬餘項，總投資超過2500億元，綠色增長帶動效應凸顯。



據介紹，綠色工業園區是綠色工廠和綠色基礎設施集聚的平台，目前國家層面累計培育491家綠色工業園區，單位工業增加值能耗為全國平均水平的三分之二，萬元工業增加值用水量為全國平均水平的四分之一，平均工業固廢處置利用率超過95%，實現了綠色低碳和循環可持續發展。



下一步，工業和信息化部將持續優化綠色製造標杆培育機制，充分發揮綠色工廠、綠色工業園區、綠色供應鏈管理企業的引領帶動作用，著力推動製造業全方位綠色化轉型。