春節假期預計日均185萬人次出入境

中評社北京1月24日電／據央視網報導，今年春節假期全國口岸將迎來新一輪出入境客流高峰，日均出入境人員將達185萬人次，較去年春節假期增長9.5%。大型國際空港口岸出入境客流略有增加，預計出境客流高峰主要集中在1月28日至30日（除夕至正月初二），入境客流高峰主要集中在2月3日至4日（正月初六至初七），北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場、成都天府機場日均出入境人員預計分別達到4.2萬、9.5萬、4.8萬、1.9萬人次。毗鄰港澳陸路口岸客流相對平穩，預計客流高峰主要集中在1月31日至2月2日（正月初三至初五），珠海拱北、青茂、港珠澳大橋、橫琴口岸日均出入境人員預計將達到31萬、9.9萬、11.3萬、7.1萬人次，深圳羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、皇崗口岸預計日均出入境人員將達到20萬、17萬、12萬、9萬、5萬人次。



日前，國家移民管理局就做好春節假期口岸邊防檢查工作作出專門部署，要求全國邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測，及時發布本口岸出入境客流信息，為出入境人員行程安排提供參考；加強提示引導，科學組織勤務，備足執勤警力，開足查驗通道，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；密切與口岸聯檢單位和地方相關部門協同聯動，穩妥做好高峰期客流疏導和交通配套綜合保障，共同確保口岸通關安全高效順暢。



國家移民管理局提示廣大中外出入境旅客，出行前及時關注口岸客流變化和通關情況，仔細檢查出入境證件和簽證簽注是否有效。通關過程中如遇困難，可隨時撥打國家移民管理機構12367服務熱線或向現場執勤的移民管理警察尋求幫助。