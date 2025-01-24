老中青三代華僑華人的春節過法

圖為近日，在美國蒙特利公園市舉辦的春節廟會上，華人表演舞獅（圖源：新華社） 中評社北京1月24日電／據新華社報導，今年是首次“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄後的春節，中國年味全球共享，海外華僑華人深感自豪。在即將到來的首個“世界非遺版”春節，新華社採訪生活在世界多地的老中青三代華僑華人，聽他們講述對春節的期盼以及對春節文化的傳承。



“‘中國年’送到了我們家門口”



對出國數十年的老一輩華僑華人來說，春節承載著他們揮之不去的鄉愁記憶。故鄉的年味伴隨游子的腳步，漂洋過海，時時慰藉思鄉的心。



80歲的盧威在美國洛杉磯生活已30餘年。每年春節，老家上海的“三寶”是盧威和太太必吃的美食。“一道是八寶飯，一道是紅糖水，一道是湯年糕。特別是八寶飯，我和太太每年都堅持自己做，我們會提前去超市買來糯米和豆沙，回家後將糯米蒸軟，摻上一點豬油，再和細膩的豆沙攪拌均勻，撒上一些幹桂花，吃一口滿嘴香甜。”盧威說。時光流轉，熟悉的年味從未淡去，反而越來越濃。



今年春節前夕，距離洛杉磯市中心不遠的蒙特利公園市舉辦了盛大的春節廟會，200多個攤位琳琅滿目，擺滿各式各樣的中國年貨。“現場，舞獅舞龍、歌舞表演精彩紛呈。還有不少展示中國民俗文化的攤位，比如捏面人、寫春聯，吸引許多美國當地民眾前來圍觀。”盧威說，廟會舉辦地離他家不遠，他和太太也特意去體驗了“過大年、趕大集”的熱鬧氛圍。廟會上，煮湯圓、糖炒栗子等地道的美味小吃滿足了盧威和太太的“中國胃”，不同膚色的遊客穿梭其中，讓盧威深切感受到春節的“國際範”。