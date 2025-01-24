習近平在遼寧本溪市考察調研（圖片來源：新華社） 中評社北京1月24日電／據新華社報導，1月23日下午，習近平總書記在遼寧省本溪市考察了本鋼板材冷軋總廠第三冷軋廠，察看該企業的集控中心和生產線，瞭解企業加快轉型升級、推進高質量發展等情況。

