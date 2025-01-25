仇長根：特朗普對華對台政策顯端倪

資料圖：華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根（圖片來源：中評社） 中評社上海1月25日電（作者 仇長根）1月20日，美國第47屆總統特朗普正式上馬上任。從他去年11月當選到就職演說，在涉台方面並未多言，而且相當謹慎，與八年前首任未上台即與蔡英文通話有“天壤之別”。目前，國際社會對他的普遍觀感仍是“不可預測”“不確定性”。但觀察其執政開局的對華對台政策走向大致上可見端倪。筆者認為：



第一，觀察特朗普2.0開局中美關係後續發展與改善可以審慎期待。特朗普首任四年與中國打過交道，彼此並不陌生，曾應國家主席習近平邀訪到京，習主席也曾親臨美國與其在“海湖莊園”會晤。去年12月“海湖莊園”首次記者會特朗普說：“中國和美國可以一起解決世界上所有的問題”，可視為其釋放的一個積極信號。“萬事開頭難”，特朗普就職前中美元首互動具正向積極意義。1月17日習主席“應約”與他通話表示“中美可以成為夥伴和朋友”，強調“台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理”。特朗普表示“希望繼續保持對話溝通”“期待盡早同習主席見面（表態百日內訪中）”。兩國元首同意“建立戰略溝通渠道，就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫”。而韓正副主席代表習主席專程赴美出席他就職典禮並與副總統萬斯等會晤，給足面子。可預期，未來中美關係走向“競爭、對抗”格局是趨勢；“協商、合作”方面也有機會。



第二，特朗普重返白宮需要面對和擺脫或解決的是國內多重挑戰。特朗普上台首日一口氣撤銷前總統拜登所簽署的近80項“行政令”和“備忘錄”。同時，就職當天即刻簽署了40多個行政令，創下史上新記錄，包括宣布美墨邊境和能源兩個“緊急狀態”；宣布退出《巴黎協定》《世衛組織WHO》兩個國際組織；將“墨西哥灣”更名為“美國灣”；赦免“國會山騷亂”參與者；廢除“非法移民子女出生公民權”；取消“所有移民申請入境避難預約”，並採取積極的執法行動打擊非法移民等。這證明特朗普心里明白，美國內“撥亂反正”首當其衝。拜登主政四年留下的“爛攤子”相當棘手，“政治激化、經濟通脹、高額赤字、寵大債務、黑白矛盾、槍案不斷”等諸多問題，客觀上一時難解決，困難和阻力還不少，有些根本無法解決。但關鍵問題是雄心壯志和豪言壯語要真落實，要“讓美國再次偉大”，對手不是外人，而是美國自己，這一點特朗普要認識清楚。