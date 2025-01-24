首次！我國衛星探測到早期爆發的軟X射線

“天關”衛星探測EP240315a藝術想象圖（圖源：中國科學院國家天文台） 中評社北京1月24日電／據新華社報導，我國“天關”衛星（愛因斯坦探針衛星）觀測到一例產生於約125億光年之外的伽馬暴EP240315a，這是人類首次探測到宇宙早期爆發現象的軟X射線信號，將為開展早期宇宙相關研究開啟一扇新窗口。相關成果論文23日在國際學術期刊《自然·天文》在線發表。



據介紹，宇宙中會發生大量的劇烈爆發現象，這些爆發現象往往隨機出現、快速消失，宛如轉瞬即逝的宇宙“焰火”。觀測這些宇宙“焰火”，對於開展黑洞、引力波、宇宙演化等領域前沿問題研究具有重要意義。



“伽馬暴是宇宙中最劇烈的爆發現象之一，通常由大質量恒星爆炸產生。”中國科學院國家天文台研究員劉元介紹，2024年3月15日，“天關”衛星在軟X射線波段捕捉到EP240315a的微弱脈衝信號。EP240315a的亮度存在快速波動且持續超17分鐘後才逐漸消失。



此後，世界各地多個天文望遠鏡陸續觀測到EP240315a。研究結果表明，EP240315a產生於遙遠的早期宇宙，當時宇宙年齡僅為現在的10%，EP240315a的信號花費了125億年才抵達地球。



“與其他伽馬暴相比，EP240315a很特殊。”論文通信作者之一、中國科學院紫金山天文台研究員吳雪峰說，例如，EP240315a的X射線亮度在爆發高峰時相對較暗，EP240315a的X射線與伽馬射線出現的時間間隔遠超其他伽馬暴等，這些特性將促使科學界對伽馬暴的產生機制進行重新審視與思考。



國內外多位專家表示，“天關”衛星對EP240315a的觀測成果，豐富了人類對宇宙早期伽馬暴的認識，更為探索宇宙起源與演化之謎提供了全新的視角和研究方向。