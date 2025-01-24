加關稅反自噬　美債陷世紀熊市

美國欠下龐大金額的國債，但在通脹回升和息率高企的預期下，債務違約的風險也在不斷上升。＼法新社 中評社香港1月24日電／美國總統特朗普上任數日已先後向中國、加拿大、墨西哥發出下月加征貿易關稅的威嚇，挑動大規模貿易戰，終必自食惡果。近期美債價格跌跌不休，過去10年長期國債平均回報見紅，深陷百年未見的世紀大熊市，反映美國通脹惡化及債務違約風險高懸，嚇怕全球投資者。



大公報報導，特朗普重返白宮，迅即推翻前總統拜登涉及能源氣候等多項政策，並作出特赦國會山莊暴亂1500名參與者、廢除“出生公民權”等具爭議性的行政指令，這勢將加劇美國政治內鬥、社會對立矛盾，大大削弱美國經濟應對內外挑戰的能力。例如“出生公民權”已有逾百年歷史，在美出生可享有公民身份，政策突然改變必然引起法律訴訟，據知美國已有20多州發起訴訟，特朗普政府施政將面臨重大挑戰，預期美國股債資產難有運行，資金東移流入中國市場的積極性更大，加上中國推動中長期資金入市，包括引導保險企業每年新增保費30%用於投資A股，加速A股估值修復的步伐。



債市流血不止 預示通脹惡化



特朗普2.0政策變動風險高，華爾街大行處於高度戒備狀態，慎防市場大幅波動。例如摩根大通設立“特朗普作戰室”，評估特朗普重返白宮一系列政策影響。事實上，目前全球仍在緊盯特朗普政府關稅政策，其上台數日已向中國、加拿大、墨西哥發出下月加征關稅威嚇，其中對中國進口產品可能在下月1日加征10%關稅，美國肆意將關稅作武器，經貿問題政治化，挑動大規模貿易戰，最終必自食惡果。



回報見紅 凸顯美債風險



事實上，美國消費者物價已連升多月，升幅逼近3%。若然特朗普政府落實加征關稅措施，通脹率有可能急劇惡化，高見4%、5%以上，甚至出現惡性通脹，物價呈現雙位數上升，令聯儲局沒有減息空間，更要掉頭加息。目前美債價格跌跌不休，一定程度反映美國高通脹重燃，利率易升難降。



債息超出負荷 爆煲恐難避免



因此，本是投資寵兒美國國債，近年表現令人失望，持續跑輸其他資產，不單止不能避險，而且成為高風險資產。根據美銀研究顯示，過去10年間，年期在15年以上的美國國債平均回報率為負0.5%，這是上世紀三十年代經濟大蕭條以來最差。換言之，當前美國國債表現差劣，可以說深陷百年未見大熊市。如果美國繼續加征關稅，導致通脹顯著急升，不排除長債息抽升到5厘、6厘水平，信貸融資成本必定超出市場負荷，債務違約爆煲恐無可避免。



美債表現不滯，遲早拖冧美股。目前10年期及30年期美國國債息繼續在4.6厘及4.8厘水平，為接近20年高位，企業發債融資成本高昂，對企業盈利表現、實體經濟不利，投資者自然傾向保守投資策略，寧願投入貨幣基金，也不會大手冒險高追股票，就連華爾街大孖沙對宏觀經濟前景也有保留態度。



事實上，摩根大通首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）在業績報告中形容潛在通脹上升及地緣政治局勢會引致重大風險，目前環境是二次世界大戰以來最複雜、最危險，可知道在特朗普2.0時代，投資市場面臨諸多不明朗因素，尤其是特朗普的關稅政策，可能引爆一場債務風暴。繼富商馬斯克之後，基金界猛人橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）也警告美國瀕臨破產。目前美國公共債務逾36萬美元，去年債務利息支出8920億美元，相當於每分鐘付息200萬美元，折合1560萬港元，實在令人咋舌。



特朗普加征關稅政策，激發更大通脹與債務風險，令美國國債置身於危險境地，隨時驚現金融黑天鵝。