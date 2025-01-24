王滬寧出席全國性宗教團體負責人迎春座談會

1月23日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席全國性宗教團體負責人迎春座談會，同宗教界人士共慶新春佳節，並代表中共中央和習近平總書記，向全國宗教界人士和廣大信教群眾致以新春祝福。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月24日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧23日出席全國性宗教團體負責人迎春座談會，同宗教界人士共慶新春佳節，並代表中共中央和習近平總書記，向全國宗教界人士和廣大信教群眾致以新春祝福。



王滬寧肯定了各全國性宗教團體2024年工作，並對做好2025年工作提出希望。他表示，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，貫徹落實習近平總書記關於宗教工作的重要論述和黨中央關於宗教工作的決策部署，堅持我國宗教中國化方向，加強宗教事務治理，構建積極健康的宗教關係，為推進中國式現代化貢獻力量。要加強思想政治引領，弘揚愛國愛教優良傳統，引導宗教界和信教群眾增進“五個認同”。要系統推進我國宗教中國化，堅持社會主義核心價值觀引領、中華文化浸潤，逐步形成符合我國國情特點的宗教教義思想。要加強宗教事務治理法治化，推動宗教界和信教群眾增強國家意識、公民意識、法治意識，做到工作有法可依、有章可循。要持續推進全面從嚴治教，提升宗教界自我教育、自我管理、自我約束能力和水平。



中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰出席座談會。中國佛教協會、中國道教協會、中國伊斯蘭教協會、中國天主教愛國會、中國基督教三自愛國運動委員會負責人在會上發言。