央視推出新時代廉潔文化節目《天地有正氣》

《天地有正氣》以“以廉為本、固本培元、志存高遠、靜以修身、風清氣正、勤政為民、精忠報國、鐵肩道義、謹言慎行、天下為公”為主題，引起廣大觀眾關注。（圖片來源：《天地有正氣》主創團隊） 中評社北京1月24日電／據中央紀委國家監委網站消息，以習近平同志為核心的黨中央高度重視廉潔文化建設，強調反對腐敗、建設廉潔政治，是我們黨一貫堅持的鮮明政治立場，是黨自我革命必須長期抓好的重大政治任務。全面從嚴治黨，既要靠治標，猛藥去屙，重典治亂；也要靠治本，正心修身，涵養文化，守住為政之本。



近日，中央廣播電視總台製作的解讀新時代廉潔文化的十集大型系列節目《天地有正氣》在央視科教頻道播出，引起廣大觀眾關注。該節目以“以廉為本、固本培元、志存高遠、靜以修身、風清氣正、勤政為民、精忠報國、鐵肩道義、謹言慎行、天下為公”為主題，深入解讀新時代廉潔文化深刻的思想內涵、豐富的歷史積澱和鮮明的時代特徵。



固本培元養正氣



《天地有正氣》節目邀請中國社會科學院學部委員、古代史所研究員蔔憲群，清華大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院院長艾四林，北京大學馬克思主義學院教授郭建寧，中共中央黨史和文獻研究院研究員王玉強等國內權威專家學者，從歷史與現實相結合的角度，提煉出“廉”“修”“清”“勤”“忠”“公”等關鍵字，既反映了中華廉潔文化的核心價值理念，又適應新時代廉潔文化建設的需要，對廉潔文化做了深入淺出的解讀，具有很強的學理性。



新時代廉潔文化根植於中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化，它既是中華民族現代文明的重要標誌，也是中國式現代化建設的重要保障。新時代，我們如何理解“廉潔”一詞的深遠內涵和意義？在節目中，蔔憲群為廣大觀眾深刻解讀了廉的內涵——《說文解字》曰：“廉，仄也。”從字面上看，廉本義為“堂之邊”，引申為“清也，儉也，嚴利也”。廉潔歷來被視作為政的基石，廉正清白是對官聲的褒獎。我們的祖先在數千年的政治文明發展史中，積累了豐厚的廉潔文化遺產，崇德尚廉、廉為政本、持廉守正等傳統廉潔文化精華，值得我們深入思考與借鑒。



蔔憲群專門講述了《周禮·天官冢宰·小宰》提出的考核官吏的六項標準：“以聽官府之六計，弊群吏之治。一曰廉善，二曰廉能，三曰廉敬，四曰廉正，五曰廉法，六曰廉辨”，這就是著名的“六廉”說。“六廉”說將“廉”作為對為官者的基本要求，並放在首位。對此，東漢經學家鄭玄說：“既斷以六事，又以廉為本。”