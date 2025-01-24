【
大
中
小
】 【
打 印
】
湖南政協原副秘書長龔文密被查
http://www.CRNTT.com
2025-01-24 17:20:31
中評社北京1月24日電／據中央紀委國家監委網站消息，據湖南省紀委監委消息：湖南省政協原黨組成員、副秘書長龔文密涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受湖南省紀委監委紀律審查和監察調查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
央視推出新時代廉潔文化節目《天地有正氣》
(2025-01-24 17:19:36)
湖南通報7起違反中央八項規定精神典型問題
(2025-01-23 18:03:56)
山西不斷提升紀檢監察宣傳工作質效
(2025-01-23 18:03:20)
甘肅國企紀檢監察機構強化數字應用
(2025-01-23 18:02:40)
十四屆全國政協常委齊扎拉接受審查調查
(2025-01-23 15:03:36)
監督推動住房城鄉建設事業高質量發展
(2025-01-23 14:57:21)
湖南發現新植物，生長在峭壁的罕見花朵
(2025-01-23 14:54:50)
湖北省高級人民法院原副院長被開除公職
(2025-01-23 13:02:41)
以風腐同查同治縱深推進反腐敗鬥爭
(2025-01-23 13:00:34)
一線走訪察實情 壓實責任解決辦證難
(2025-01-22 19:44:50)