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湖南政協原副秘書長龔文密被查
http://www.CRNTT.com   2025-01-24 17:20:31


　　中評社北京1月24日電／據中央紀委國家監委網站消息，據湖南省紀委監委消息：湖南省政協原黨組成員、副秘書長龔文密涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受湖南省紀委監委紀律審查和監察調查。

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