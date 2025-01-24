哈一機集團原董事長薛建國接受審查調查

中評社北京1月24日電／據中央紀委國家監委網站消息，據兵器工業集團紀檢監察組、北京市紀委監委消息：中國兵器工業集團有限公司所屬哈爾濱第一機械集團有限公司原黨委書記、董事長薛建國涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受兵器工業集團紀檢監察組和北京市密雲區監委紀律審查和監察調查。