富權：蔡壁如心猶不甘日發兩文仍難挽回敗局

中評社香港1月24日電／澳門新華澳報24日發表富權文章：蔡壁如心猶不甘日發兩文仍難挽回敗局。以下為文章內容。



台灣民眾黨第二屆黨主席補選將於二月十五日舉行，這是台灣民眾黨自第二屆黨主席選舉以來所舉辦的第二次黨主席直接選舉。按照民眾黨中央公佈的黨主席補選作業時程，從一月二十二日開始的參選人黨員線上連署，到今日結束。參選人必須徵集到三百名黨員的連署，才能成為候選人。



本來，在第一次黨主席直接選舉產生時制定的規矩，是黨員連署有上限限制，亦即徵集到三百名黨員連署就自動封頂。當時因為是衹有黨主席柯文哲一人登記參選，因而這個上限限制就沒有甚麼不同意見。而今次補選黨主席，原本人們預估也是衹有代理黨主席黃國昌唱“獨角戲”，但在黃國昌於一月十四日的參選人線上登記報名時程開始當日就宣布參選並進行登記後，到一月十七日線上報名的截止日，蔡壁如突然進行登記，就變成了有競爭的選舉。而黨中央推出的補選作業規矩，卻沒有標明黨員連署有上限限制，亦即未設定連署門檻到達後便關閉的機制，這就給缺乏資源的蔡壁如代理極大的考驗。



實際上，就有“小草”發文，聲稱對於本次連署過程中所發生的嚴重不公平現象，深感失望並特此表達強烈抗議：“在過去的連署過程中，網路黨主席連署一直都有明確的規範與人數上限（三百人），然而本次的連署卻被完全取消了人數上限，並且透過各種系統進行動員，這不僅違反了過往的公平原則，也導致整倜過程變得毫無公信可言。”而蔡壁如辦公室主任王明煒前日也曾在黨代表群組內，向民眾黨選舉決策委員會主委林富男發難，質疑黨主席選舉選務不公。



這種連署不設上限安排的負面後果，在開放連署的二十二日當日就“立竿見影”。在當日上午九時才開放連署，黃國昌一分鐘內就達標，而且到下午四時，黃國昌已獲得五千五百一十六人連署，蔡壁如則僅有二百八十六人，兩人差距頗大。直到四點五十八分蔡壁如才過門檻，但黃國昌與她的距離卻進一步拉開。這實質上等於是“黨內民調”，對二月十五日的黨員投票具有極大的心理引導作用，並對蔡壁如形成重大的心理壓力，宣布尚未到投票日蔡壁如就已經敗選。



其實，即使是在黨外民調機構進行的實質性民意調查獲得的數據就顯示，民眾黨黨內支持者，黃國昌的支持度百分之七十四點六，勝過蔡壁如的百分之十八點一。而湊巧的是，這份民調的數據，竟然與黃國昌與蔡壁如兩人的黨員線上連署的實績極為近似。因而按照以往規律折算，在正式投票日，黃國昌的得票率將會衝破八成。



再其實，在中央委員選舉時，蔡壁如在所有一百五十二名黨代表中，只拿到三十一票，約百分之二十，這與民調所顯示的黨內支持度差不多。因而當時就有人指出，在中央委員中排名第五的蔡壁如，怎有實力去參選黨主席，尤其是與黃國昌比拼？



實際上，黃國昌因為一方面是民眾黨“立法院”黨團的總召，在過去一年中，他率領黨團南征北戰，與國民黨黨團合作，攻下了幾個重要“山頭”，既展現了政治實力也積累了較高人氣，昨日公佈的一份對“立委”表現的民調，黃國昌就在“流量”項目奪冠；另一方面，黃國昌在柯文哲“欽點”接任代理黨主席後，就具有黨中央黨務運作的操盤權，包括對黨主席補選規則的制定權，當然是會“以公挾私”地制定一些對自己有利的規則，比如今次的黨員線上連署“不封頂”，就是一例。

