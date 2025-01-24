節約成本　北都公路提速上馬

北都古洞多個建築地盤正在動工，交通基建必須提速提效，才能配合北都的發展。（大公報） 中評社香港1月24日電／全長23公里的北部都會區公路，貫通北都內的各個發展重心，是大幅提升新界北部地區的策略性道路網。運輸及物流局局長陳美寶昨日表示，政府將透過多個方法，令北都公路建設“提速、提效”，包括善用科技協助勘查，以降低勘測研究費與時間，並且縮短隧道路段，減少工程費，希望“慳得一蚊得一蚊”。政府目標爭取於2027年就項目招標、2028年展開前期工程，分階段施工，以配合新界北人口遷移的步伐。



大公報報導，陳美寶強調，“路通才能財通”，“香港速度”是可以加快的。據瞭解，北都公路的勘察研究費可望由原來的逾11.34億元減至約7億元。



北部都會區將成為香港經濟的新增長點。為加快北都建設，政府在去年11月公布三個“片區開發”的試點方案，並計劃在明年和後年陸續為三個“片區開發”展開招標，基建的配合對北都發展十分重要。北都公路由西至東分別為天水圍段、新田段、古洞段，及新界北新市鎮段，貫通北部都會區內各個發展重心，打通新界北的東西脈絡，形成新的東西走廊，可大幅提升新界北部地區的策略性道路網的運輸效能，並為新發展區建立良好運輸建設的基礎。政府於去年初向立法會提交文件，指北都公路勘查預計需時約38個月，涉資約11.34億元，在立法會交通事務委員會會議上，被議員批評工程造價貴、工時長。

