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習近平在遼寧沈陽市考察調研
http://www.CRNTT.com   2025-01-24 15:09:57


習近平在遼寧沈陽市考察調研（圖片來源：新華社）
　　中評社北京1月24日電／據人民日報報導，1月23日上午，習近平總書記在遼寧省沈陽市考察了沈陽大東副食品商場和大東區長安街道長安小區，瞭解當地節日期間市場供應、群眾生活保障和優化便民惠民服務、提升居民生活品質等情況。
 


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