為什麼年輕人不喜歡拜年了？

中評社香港1月24日電／農曆新年是華人社會最重要的傳統節日，過年不僅承載著深厚的民族情感，更象徵一年辛勞後回家團聚的溫馨。在此期間，人們熱切期待的活動之一就是“拜年逗利是”。即使隨著現代社會發展，電子拜年逐漸盛行，但很多人仍然重視傳統的親自拜訪，展現濃厚的傳統文化氛圍。



香港文匯報報導，拜年儀式通常從家中開始。初一早晨，晚輩穿上新衣，向長輩拜年，祝福他們健康長壽，萬事如意；而長輩會分發事先準備的“壓歲錢”給晚輩，讓他們把錢放在枕頭下，以辟邪避災，寓意新年平安健康。“壓歲錢”的習俗源於民間傳說，相傳古時有一黑手白臉的妖精“祟”，每年除夕夜會出現嚇唬小孩，為了趕走“祟”，人們點亮燈火通宵不眠，並在孩子床邊放置銅錢，以“壓祟”，也被稱為“壓歲”。後來那成為了過年習俗，演化成以派利是（紅包）作祝福。



完成家中拜年後，人們外出拜訪親友。一番“恭喜發財，利是逗來”的祝福聲後，大家攜帶禮物，如水果、糕點或地方特色禮物拜訪，傳遞祝福，彼此笑臉相迎，是過年難得的溫馨場景。利是封裝著美好祝福，選擇封套時，紅色、紫色、粉紅色被視為最具吉祥之意。而傳統上拆利是時間主要有兩個吉日，農曆正月初七和元宵節後，象徵著祝福與好運的開始。



不過，近年來不少年輕人卻對向長輩拜年感到困擾。由於與親戚互動相對減少，加上價值觀等因素影響，新一代與長輩或出現代溝；也有部分離家讀書或工作的年輕人，陷入過年是否回鄉的糾結，因在父老鄉親面前，可能會在工作，收入和情感方面受到審視，更擔心被催婚催生帶來的壓力。因此，與和親戚拜年相比，一些年輕人更喜歡和三五知己吃飯聚會，過個好年。