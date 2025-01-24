規管網約車平台　今年交立法建議

陳美寶表示，就會否向的士以外發出網約車牌照，現時正聽取不同意見。（圖源：大公報） 中評社北京1月24日電／據大公報報導，運輸署正研究如何規管網約車平台。運輸及物流局局長陳美寶表示，一定會從市民角度出發，預計會於今年內向立法會提交建議。運輸署亦正進行實地調查，以瞭解不同意見及交通需求。



陳美寶昨日與傳媒午宴時表示，交通咨詢委員會已成立工作小組，約見現時在港營運的4間網約車平台，以瞭解持份者在外地營運的實際情況。她強調，規管目的是要讓市民可以便捷召喚車輛，而有關車輛是安全且取得合法載客牌照等，乘客亦可以向平台評價車輛服務。至於會否發出的士以外的網約車牌照及牌照數量，她表示，現時正聽取不同意見。



陳美寶認為，香港是國際大都會，外國旅客會使用網約車平台，而市民亦會使用相關平台或的士，以取得點對點服務。現時本港約有1.8萬部的士，過去亦曾有意見認為部分的士服務欠佳，甚至被評為“黑的”。根據她與的士業界接觸，不少人買了的士牌照，也會以此維持生計，好有心經營的士業務，若引入平台後，會向他們多作解釋，讓他們明白，而有關步伐亦不會慢下來，一定會與時並進。不過，陳美寶表示，規管網約車平台，一定要讓市民掌握重要資訊，例如現存保險是否能提供全套保障服務。