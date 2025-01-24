中小企營商信心轉趨保守　渣打：不用太悲觀

來源：香港商報 中評社香港1月24日電／生產力促進局昨日公布，今年首季渣打香港中小企領先綜合營商指數報42.8，按季下跌2.9點，回落至去年第三季水平，反映在環球經濟前景不明朗下，本地中小企整體營商信心轉趨保守。不過，渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，只要美國加徵關稅幅度及實施時間符合預期，加上全國兩會後可能再推經濟增量措施，未來幾季中小企營商信心表現或不用太悲觀，“最不明朗的時間或已過去”。



11個行業中僅地產業微升



香港商報報導，指數顯示，5大分項指數中3項錄得跌幅，包括“環球經濟”跌6.6至29.6、“盈利表現”跌6.4至35.5及“營業狀況”跌6.4至37.9，並回落至2024年第三季度水平。“招聘意向”則升0.2至50.8及“投資意向”升0.7至49.6。



綜合營商行業指數方面，11個行業中，僅地產業微升0.8點，其餘10個行業均下跌，當中以製造業、運輸、倉庫及速遞服務業、建造業、住宿及膳食服務以及進出口貿易及批發業的跌幅較多，跌4.5至5.9水平。



是次專題調查顯示，接近四成（38%）受訪中小企表示美國總統換屆影響其營商信心，當中約六成認為“美國對進口商品徵收新關稅”（62%）及“經濟環境改變”（59%）為影響營商信心的主要因素，其次為“匯率波動”（34%）、“利率走勢變動”（30%）及“外資流入的規模改變”（26%）。

